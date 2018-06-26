SCORDIA: Preparava in casa la cocaina da smerciare, 48enne in manette

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 48enne Antonino Gambera di Scordia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Senza soluzione di continuità la lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti degli uomini del Nucleo Operativo che, ieri sera, concludendo efficacemente un’attività info-investigativa, hanno avuto accesso nell’abitazione del reo, luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 24 dosi di cocaina, circa 1.200 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione nonché diverso materiale utilizzato comunemente dagli spacciatori per confezionare la droga.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.