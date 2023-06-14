SCORDIA, RUBANO TRE BICICLETTE E PROVANO A VENDERLE ONLINE. DENUNCIATI DUE GIOVANI
I Carabinieri del Comando Stazione di Scordia hanno denunciato due giovani del posto, di 16 e 22 anni, indagati per ricettazione in concorso.
Nei giorni scorsi una 53 enne scordiense si è recata presso la caserma dei Carabinieri per denunciare il furto di ben tre biciclette, delle quali una con motore elettrico, rubate dal garage sottostante alla propria abitazione attraverso una feritoia nella saracinesca.
I militari, attivatisi nell’immediatezza, hanno svolto tempestivi accertamenti partendo dalla verifica della sezione vendite relativi proprio a quelle biciclette trafugate, risalendo, quindi, ai soggetti che detenevano le biciclette e consentendo alla proprietaria il recupero della refurtiva.
I due giovani sono stati deferiti ognuno alle competenti Procure della Repubblica di Caltagirone e dei Minorenni, mentre la refurtiva recuperata è stata immediatamente riconsegnata alla legittima proprietaria.