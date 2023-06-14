SCORDIA, RUBANO TRE BICICLETTE E PROVANO A VENDERLE ONLINE. DENUNCIATI DUE GIOVANI

I Carabinieri del Comando Stazione di Scordia hanno denunciato due giovani del posto, di 16 e 22 anni, indagati per ricettazione in concorso.Nei giorni scorsi una 53 enne scordiense si è recata presso...

A cura di Redazione 14 giugno 2023 11:42

Condividi