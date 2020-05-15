SCORDIA, SEQUESTRATA OFFICINA MECCANICA CHE SMALTIVA ILLEGALMENTE I RIFIUTI SPECIALI

I Carabinieri della stazione di Scordia hanno denunciato un meccanico di 41 anni del posto, per la violazione delle norme di legge previste in materia ambientale (omessa tenuta e mancata presentazione...

I Carabinieri della stazione di Scordia hanno denunciato un meccanico di 41 anni del posto, per la violazione delle norme di legge previste in materia ambientale (omessa tenuta e mancata presentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi).

Nell’ambito dei servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali, i militari hanno avuto accesso all’officina destinata alla riparazione di motocicli dove hanno potuto accertare che il titolare smaltiva i rifiuti speciali e pericolosi illegalmente non avendo il registro di carico e scarico che ne attestasse le movimentazioni e, appunto, il conseguente smaltimento.