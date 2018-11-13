I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 30enne Dario SEVERINO del posto, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato nonché resistenza e violenza a pubblico...

SCORDIA: TENTA FURTI IN SEQUENZA “SPACCANDO” ANCHE UNA VETRATA DI UN CIRCOLO RICREATIVO, ARRESTATO

Deciso a portare a termine il suo intento criminoso a tutti i costi, ieri sera ha prima preso di mira una Fiat Punto parcheggiata in via Vittorio Emanuele, alla quale ha forzato la portiera senza però riuscire a metterla in moto per la presenza di un dispositivo antifurto, per poi spostare l’attenzione al circolo sportivo denominato “Club Forza 500” dove, con l’utilizzo di una grossa pietra, ha infranto la vetrata d’ingresso per entrare nei locali e razziarne quanto poteva.Alcuni cittadini residenti nelle vicinanze, sentendo i rumori generati dal ladro per infrangere la vetrata, hanno chiamato il 112 (NUE) consentendo alla pattuglia di servizio in paese di intervenire tempestivamente sul posto e, dopo una violenta colluttazione, bloccare ed ammanettare il reo.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.