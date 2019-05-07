SCORDIA:MUORE 27ENNE SCHIACCIATO DALLE LASTRE DI ACCIAIO
Tragico incidente sul lavoro stamane a Scordia.A perdere la vita un 26enne, che durante l'orario di lavoro, per cause ancora da accertare sarebbe stato investito da un mezzo e dal suo carico provocand...
A cura di Redazione
07 maggio 2019 12:09
Tragico incidente sul lavoro stamane a Scordia.
A perdere la vita un 26enne, che durante l'orario di lavoro, per cause ancora da accertare sarebbe stato investito da un mezzo e dal suo carico provocandone la morte.
Sul posto i sanitari del 118, i vigli del fuoco e i carabinieri.
In aggiornamento
FOTO FACEBOOK: SCORDIA.INFO