SCOSSA DI MAGNITUDO 2.6 ALLE ORE 15.01 AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE
Scossa di terremoto, pochi minuti fa, precisamente alle ore 15.01 nei pressi di Zafferana Etnea.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in particolare, ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 nella zona: 5 km W Milo, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 15.06 ad una profondità di 5 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
L’allarme è stato subito lanciato sui social, visto che alcuni residenti hanno chiaramente avvertito il movimento della terra.
Non si registrano danni a cose e/o persone.
Nella nottata si sono verificate, numerose scosse di terremoto
Di seguito la tabella con i dati INGV.
06:55:51 ML 1.6 3 km SE Bronte (CT)
04:48:18 ML 2.0 2 km SE Bronte (CT)
04:15:54 ML 1.8 4 km W Bronte (CT)
04:01:42 ML 2.1 2 km W Bronte (CT)
03:57:15 ML 1.9 2 km NE Bronte (CT)
03:47:36 ML 1.5 2 km S Maletto (CT)
03:41:20 ML 1.9 3 km SE Maletto (CT)
03:40:33 ML 2.0 2 km NW Bronte (CT)
03:36:01 ML 2.6 2 km NW Bronte (CT)
03:12:47 ML 1.9 2 km E Bronte (CT)
02:52:04 ML 2.1 1 km NE Bronte (CT)
02:40:27 ML 1.7 3 km NE Bronte (CT)
00:47:46 ML 1.9 2 km N Bronte (CT)
00:33:18 ML 2.0 6 km NW Bronte (CT)
00:32:07 ML 1.9 2 km E Bronte (CT)