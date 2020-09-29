SCOSSA DI MAGNITUDO 3.1 A BRONTE QUESTA MATTINA
Una scossa di terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificata a 4 km ovest da Bronte (Catania) alle 07:30:37, ad una profondità di 26 km.
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 07:30:37 locali (05:30:37 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 3.1 (±0.1).
L'evento risulta localizzato a 4.2 km W da Bronte (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.779 longitudine 14.786 (errore epicentrale 0.5 km)
profondità 26.5 km (errore in profondità 0.4 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Bronte (CT) (4.3 km)
2) Maletto (CT) (8.9 km)
3) Cesarò (ME) (9.5 km)
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.
L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).