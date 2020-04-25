SCOSSA DI MAGNITUDO 3.5 CON EPICENTRO A TROINA
Una scossa di terremoto, di magnitudo 3,5, è stata registrata alle ore 09.21 di questa mattina a Troina (in provincia di Enna): l’epicentro è stato infatti rilevato a sei chilometri a sud-ovest del pa...
Una scossa di terremoto, di magnitudo 3,5, è stata registrata alle ore 09.21 di questa mattina a Troina (in provincia di Enna): l’epicentro è stato infatti rilevato a sei chilometri a sud-ovest del paese siciliano. Il sisma, registrato a 29 chilometri di profondità, è stato monitorato dall’Ingv (ossia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), che ne ha dato notizia anche su Twitter.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Al momento non si segnalano danne a cose e/o persone
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 25 apr 2020 09:21:54
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 44' 29"
- Longitudine: 14° 37' 45"
# Zona: 6 Km Se Troina (EN)
# Magnitudo Richter: 3.5 ML
# Profondità: 29.3 km
DATI INGV
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 09:21 IT del 25-04-2020 a 6 km SE Troina (EN) Prof=29Km #INGV_24313381 https://t.co/rR3n9C5Y1c
— INGVterremoti (@INGVterremoti) April 25, 2020