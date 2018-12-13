SCOSSA DI MAGNITUDO 3,5 VICINO A PALERMO NELLA NOTTE

Tre scosse di terremoto di magnitudo comprese tra 2.7 e 3.5 sono state registrate nelle Madonie, nel Palermitano. La prima di magnitudo 3.0 alle 21.50 di ieri, e le altre due, di magnitudo 3.5 e 3.0,...

Tre scosse di terremoto di magnitudo comprese tra 2.7 e 3.5 sono state registrate nelle Madonie, nel Palermitano. La prima di magnitudo 3.0 alle 21.50 di ieri, e le altre due, di magnitudo 3.5 e 3.0, rispettivamente alle 05.15 e alle 05.43 di stamattina. L'epicentro per i tra eventi è stato localizzato a pochi chilometri a ovest di Gangi, a profondità variabili tra gli 8 e i 10 chilometri. Nei paesi del Palermitano raggiunti dal sisma non si registrano registrano feriti o danni alle abitazioni. I vigili del fuoco del comando provinciale non hanno ricevuto alcuna segnalazione o richiesta di aiuto. "Diversi residenti hanno avvertito le scosse - dice il vicesindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello - ma al momento solo un po' di apprensione, ma non ci sono feriti o danni".