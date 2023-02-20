SCOSSA DI MAGNITUDO 4.1 NELLA NOTTE LARGO DELLE ISOLE EOLIE
A cura di Redazione
20 febbraio 2023 07:59
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 2:11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità ed epicentro a nordovest dell'isola di Alicudi (Messina
Altre quattro scosse sono state registrate nella notte sempre nella zona del Tirreno Meridionale, ma con una magnitudo minore rispetto alla prima:
- ore 2,27 magnitudo 2.2;
- ore 3,11 magnitudo 2.1;
- ore 3,33 magnitudo 2.4;
- ore 06,06 magnitudo 2.o.