SCOSSA DI MAGNITUDO 4.1 NELLA NOTTE LARGO DELLE ISOLE EOLIE

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 2:11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie.Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisi...

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 2:11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità ed epicentro a nordovest dell'isola di Alicudi (Messina

Altre quattro scosse sono state registrate nella notte sempre nella zona del Tirreno Meridionale, ma con una magnitudo minore rispetto alla prima: