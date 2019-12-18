95047

SCOSSA DI TERREMOTO 3.7 NELLA NOTTE TRA MALETTO E RANDAZZO

Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato nell’area dell’Etna, a 4 km est da Maletto (Catania), alle 00:48:44, ad una profondità di 22 km.L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE...

18 dicembre 2019 06:59
Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato nell’area dell’Etna, a 4 km est da Maletto (Catania), alle 00:48:44, ad una profondità di 22 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Randazzo, Giarre, Bronte, Maletto, Catania, Aci Castello, Capo d’Orlando, Mascalucia, Santa Venerina, Sortino (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

