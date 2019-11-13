SCOSSA DI TERREMOTO A MILO, ALLE PENDICI DELL’ETNA

Continua a tremare il versante orientale dell’Etna: una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 13 novembre 2019, precisamente alle 14.26, alle pendici del vulcano sicilia...

Continua a tremare il versante orientale dell’Etna: una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 13 novembre 2019, precisamente alle 14.26, alle pendici del vulcano siciliano e in gran parte del catanese costiero.

Secondo quanto riportato dai sismografi dell’INGV, il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter con ipocentro individuato a 7 km di profondità.

Epicentro localizzato precisamente nella zona di Milo, nel catanese settentrionale.

La scossa è stata chiaramente avvertita nell’area epicentrale, con evidenti tremori e boati durati pochi istanti. Segnalazioni che arrivano da Zafferana Etnea, Milo, Giarre, Riposto, Mascali, Acireale e, lievemente, anche a Catania.

La scossa è legata molto probabilmente all’attività vulcanica dell’Etna