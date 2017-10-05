SCOSSA DI TERREMOTO ALLE 20.04 DI Ml 3.0 NELLA ZONA DEI NEBRODI
Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente nella Sicilia orientale alle 20.04.
La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 3.0, a profondità di 27 chilometri. Tra i comuni più vicini all'epicentro, Santa Domenica Vittoria e Roccella Valdemone. La scossa è stata avvertita nei comuni sull'Etna. Non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Santa Domenica Vittoria = Km 3,84
Roccella Valdemone = Km 4
Floresta = Km 6,62
Malvagna = Km 8,39
Randazzo = Km 8,54
Montalbano Elicona = Km 8,98
Moio Alcantara = Km 9,13