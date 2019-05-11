SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 10.18 DI MAGNITUDO 2.7 CON EPICENTRO PATERNÒ
Una piccola scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, precisamente alle ore 10.18I dati ufficiali:L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le st...
Una piccola scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, precisamente alle ore 10.18
I dati ufficiali:
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 10:18:38 locali (08:18:38 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.7 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 2.3 km W da Paternò (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.574 longitudine 14.878 (errore epicentrale 0.8 km)
profondità 7.2 km (errore in profondità 0.7 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Paternò (CT) (2.3 km)
2) Santa Maria di Licodia (CT) (4.7 km)
3) Biancavilla (CT) (7.7 km)
Segnalazioni sono giunte soprattutto da persone che si trovano ai piani alti delle abitazioni. Molti su Facebook hanno raccontato di aver sentito nitidamente la scossa.
Non ci sono segnalazione di danni a persone o cose.
