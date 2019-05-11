95047

SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 10.18 DI MAGNITUDO 2.7 CON EPICENTRO PATERNÒ

Una piccola scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa,  precisamente alle ore 10.18I dati ufficiali:L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le st...

A cura di Redazione Redazione
11 maggio 2019 11:08
SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 10.18 DI MAGNITUDO 2.7 CON EPICENTRO PATERNÒ -
News
Condividi

Una piccola scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa,  precisamente alle ore 10.18

I dati ufficiali:

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 10:18:38 locali (08:18:38 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.7 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 2.3 km W da Paternò (CT).

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.574       longitudine 14.878      (errore epicentrale 0.8 km)
profondità 7.2 km       (errore in profondità 0.7 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Paternò (CT) (2.3 km)
2) Santa Maria di Licodia (CT) (4.7 km)
3) Biancavilla (CT) (7.7 km)

Segnalazioni sono giunte soprattutto da persone che si trovano ai piani alti delle abitazioni. Molti su Facebook hanno raccontato di aver sentito nitidamente la scossa.

Non ci sono segnalazione di danni a persone o cose.

CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047