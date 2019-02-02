SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 12.54 MAGNITUDO 3.4

Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 12.54 di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 1 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.94 ad una profondità di 4...

Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 12.54 di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 1 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.94 ad una profondità di 4 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Gruppo Analisi Dati Sismici, Osservatorio Etneo.

La scossa è stata avvertitanei comuni limitrofi come Biancavilla, Paternò, S.M. di Licodia e Adrano.

Altre due scosse erano state registrate nella zona etnea nella notte dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

I due movimenti tellurici sono avvenuti, il primo alle ore 00.43 di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 5 km SW Motta Sant'Anastasia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.48, 14.93 ad una profondità di 8 km.

Il secondo alle ore 06.27 di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 4 km NE Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.97 ad una profondità di 7 km.

In pochi si sono resi conto del sisma, la cui magnitudo è stato di 2.3 e 2.4.

Non si sono verificati danni, in pochi hanno percepito le piccole scosse.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La scossa è stata sentita in tutto il territorio Etneo

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

