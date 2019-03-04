95047

SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 19.35 CON EPICENTRO A RAGALNA

Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 19.35  di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 3 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.96 ad una profondità di 1...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2019 20:01
SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 19.35 CON EPICENTRO A RAGALNA -
Paternò
Ragalna
News
Condividi

Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 19.35  di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 3 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.96 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Il sisma è stato avvertito nell’area di Ragalna, a causa dell’ipocentro estremamente superficiale.

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO   

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047