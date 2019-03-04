SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 19.35 CON EPICENTRO A RAGALNA
Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 19.35 di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 3 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.96 ad una profondità di 1...
A cura di Redazione
04 marzo 2019 20:01
Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 19.35 di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 3 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.96 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Il sisma è stato avvertito nell’area di Ragalna, a causa dell’ipocentro estremamente superficiale.
Al momento non si segnalano danni a persone e cose
COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO