SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 23.57 - I DATI

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita,esattamente alle 23.57.Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala richter con ipocentro...

26 agosto 2017 00:26
Cronaca
Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita,esattamente alle 23.57.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 6 km di profondità. Epicentro individuato esattamente sul versante meridionale dell’Etna, su Santa Maria di Licodia (alle pendici del vulcano). Data la magnitudo modesta il sisma è stato avvertito anche oltre 25/30 km di distanza. 

 

Leggera replica è stata rilevata alle 00:09 in territorio di RAGALNA con magnitudo di 2.3, la profondità di 7 km.

REPLICHE:

Ore  00.19 magnitudo 1.5 a Belpasso a 10 km profondità

Ore  01.31 magnitudo 1.7 a Paternò a 10 km di profondità

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

IN AGGIORNAMENTO

 

