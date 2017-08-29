SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 21.00 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 è stata avvertita pochi minuti dopo le 21.La scossa, che ha avuto epicentro a 7 km di profondità è durata qualche secondo ed è stata sentita distintamente , s...

A cura di Redazione 29 agosto 2017 22:01

Condividi