SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 21.00 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA
A cura di Redazione
29 agosto 2017 22:01
Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 è stata avvertita pochi minuti dopo le 21.
La scossa, che ha avuto epicentro a 7 km di profondità è durata qualche secondo ed è stata sentita distintamente , soprattutto da chi abita ai piani più alti
L’epicentro, secondo quanto riportato dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato nel territorio del comune di Santa Maria di Licodia .
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
