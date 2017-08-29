95047

SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 21.00 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA

A cura di Redazione Redazione
29 agosto 2017 22:01
Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 è stata avvertita pochi minuti dopo le 21.

La scossa, che ha avuto epicentro a 7 km di profondità è durata qualche secondo ed è  stata sentita distintamente , soprattutto da chi abita ai piani più alti

L’epicentro, secondo quanto riportato dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato nel territorio del comune di Santa Maria di Licodia .

 L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

