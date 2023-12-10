SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA NEL NOSTRO COMPRENSORIO POCHI MINUTI FA : ATTESE LE INFORMAZIONI UFFICIALI

AGGIORNAMENTOI dati ufficiali provenienti dalla Sala Operativa dell'INGV_OE (Catania) confermano che l'evento sismico si è verificato a soli 1 km a nord di Ragalna (CT), precisamente alle ore 10:13:32...

AGGIORNAMENTO

I dati ufficiali provenienti dalla Sala Operativa dell'INGV_OE (Catania) confermano che l'evento sismico si è verificato a soli 1 km a nord di Ragalna (CT), precisamente alle ore 10:13:32.

Le coordinate geografiche dell'epicentro sono state registrate a 37.6430 di latitudine e 14.9420 di longitudine, con una profondità sismica di 3 km. Queste informazioni sono cruciali per comprendere l'impatto e la portata del terremoto nella nostra area.

La Sala Operativa dell'INGV_OE (Catania) ha giocato un ruolo fondamentale nella localizzazione dell'evento, utilizzando la loro esperienza e le tecnologie avanzate per monitorare e analizzare l'attività sismica in tempo reale.

Al momento della scossa, diverse persone hanno riportato la percezione del terremoto, anche a Paternò. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o strutture, ma l'agitazione è stata palpabile tra i residenti.

