SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO ZAFFERANA ETNEA
Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia di Catania a Zafferana Enea.L'evento sismico è avvenuto alle ore 16.21con epicentro a un...
A cura di Redazione
29 maggio 2019 17:21
Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia di Catania a Zafferana Enea.
L'evento sismico è avvenuto alle ore 16.21con epicentro a un chilometro a ovest del centro abitato di Zafferana a una profondità di 5 chilometri.
La scossa è stata avvertita anche ad Acireale e a Mascali.