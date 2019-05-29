95047

SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO ZAFFERANA ETNEA

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2019 17:21
Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia di Catania a Zafferana Enea.

L'evento sismico è avvenuto alle ore 16.21con epicentro a un chilometro a ovest del centro abitato di Zafferana a una profondità di 5 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche ad Acireale e a Mascali.

