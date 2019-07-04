SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.9 NELLA NOTTE VICINO A CALTANISSETTA
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 2:51 in provincia di Caltanissetta.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto...
A cura di Redazione
04 luglio 2019 07:04
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 2:51 in provincia di Caltanissetta.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro a Resuttano.
Non si segnalano danni a persone o cose.