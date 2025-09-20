Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita al largo di Palermo

PALERMO – 20 settembre 2025. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi, sabato 20 settembre, alle ore 18:00 italiane (16:00 UTC), nella zona del Tirreno Meridionale, al largo de...

PALERMO – 20 settembre 2025. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi, sabato 20 settembre, alle ore 18:00 italiane (16:00 UTC), nella zona del Tirreno Meridionale, al largo della costa palermitana.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’evento sismico ha avuto coordinate geografiche 38.5078 di latitudine e 13.1103 di longitudine, con un ipocentro localizzato a 19 km di profondità.

Il terremoto, avvenuto in mare, è stato classificato come di magnitudo locale (ML) 3.3. Al momento non risultano segnalazioni di danni né conseguenze per persone o strutture.

La scossa, verificatasi a circa ventidue minuti prima della rilevazione ufficiale, rientra tra gli eventi sismici di lieve entità che periodicamente interessano l’area tirrenica siciliana.

Notizia in aggiornamento.