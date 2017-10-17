SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 2.5 NELLA NOTTE ALLE PENDICI DELL’ETNA
A cura di Redazione
17 ottobre 2017 11:54
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuta alle ore 04:11:43 italiane nella zona di Aci Sant'Antonio (CT), con epicentro alla profondità di soli 1,6 km.
Il sisma è stato avvertito nettamente nell'area, a causa dell’ipocentro estremamente superficiale.
Un altra scossa è stata registrata dai sismografi dell’INGV , precisamente alle ore 05.05 nella zona di Ragalna con magnitudo ML 1.7 ad una profondità di 5 km.
<span style="font-size: 13px;">Non si segnalano danni a cose o persone.</span>