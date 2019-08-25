SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.8 CON EPICENTRO A MILO
AGGIORNAMENTO
Sciame sismico in atto:
19:39:40 ML 1.7 3 km NW Milo
19:30:15 ML 1.1 1 km NW Milo
19:27:26 ML 2.5 3 km NW Milo
19:23:11 ML 1.8 3 km NW Milo
19:10:00 ML 1.0 3 km NW Milo
19:05:55 ML 1.3 3 km W Milo
18:36:13 ML 2.8 3 km NW Milo
18:35:22 ML 1.2 4 km NW Milo
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata alle 18:36 di oggi, domenica 25 agosto, in provincia di Catania, a Milo, nell’area Etnea.
Ecco i dati INGV:
Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 3 km NW Milo (CT), il 25-08-2019 18:36:13 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 15.09 ad una profondità di 5 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).