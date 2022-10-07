95047

SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.9 NEI PRESSI DI MILO

Oggi venerdì 07 ottobre 2022 alle ore 10:52 è stata registrata, dalle stazioni sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa di magnitudo 2.9 ad una profondità di 3.1 km.L’e...

A cura di Redazione Redazione
07 ottobre 2022 11:22
SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.9 NEI PRESSI DI MILO -
News
Condividi

Oggi venerdì 07 ottobre 2022 alle ore 10:52 è stata registrata, dalle stazioni sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa di magnitudo 2.9 ad una profondità di 3.1 km.

L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Milo.

Vista al profondità  bassa la scossa è stata avvertita dalla popolazione nel comprensorio.

Non si segnalano danni a persone ed a cose.

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 8 km W Milo (CT), il

07-10-2022 08:52:32 (UTC) 27 minuti, 35 secondi fa
07-10-2022 10:52:32 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7480, 15.0270 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047