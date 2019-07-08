SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO .3.4 CON EPICENTRO ADRANO
Un altra scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa, con epicentro ancora Adrano.I dettagli:Magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 2 km NW Adrano (CT), alle ore 18.47 con coordinate geografi...
I dettagli:
Magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 2 km NW Adrano (CT), alle ore 18.47 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.81 ad una profondità di 20 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Forte scossa di terremoto alle ore 06.38, nettamente avvertita dalla popolazione
Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 1 km SE Adrano (CT), precisamente alle ore 06:38:27 (UTC
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.66, 14.84 ad una profondità di 18 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.
Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.
