SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 3.5 AL LARGO DI PALERMO

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 15 dall’istituto nazionale di geologia e vulcanologia al largo di Palermo ad una profondità di 18 chilometri. La zona è interessata da un’intensa at...

A cura di Redazione 28 aprile 2020 15:42

Condividi