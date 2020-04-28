SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 3.5 AL LARGO DI PALERMO
Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 15 dall’istituto nazionale di geologia e vulcanologia al largo di Palermo ad una profondità di 18 chilometri. La zona è interessata da un’intensa at...
Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 15 dall’istituto nazionale di geologia e vulcanologia al largo di Palermo ad una profondità di 18 chilometri. La zona è interessata da un’intensa attività sismica da qualche giorno. La scossa è stata registrata alle ore 15 ed è stata valutata con magnitudo 3,5.
La scossa è stata ben avvertite nella città di Palermo e in tanti comuni della provincia tirrenica.
Non si registrano al momento danni a cose o persone.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il
28-04-2020 15:00:30 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.46, 13.64 ad una profondità di 18 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.