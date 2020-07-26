SCOSSA DI TERREMOTO SULL'ETNA MAGNITUDO 2.9, EPICENTRO A MILO

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 10:22:46 locali (08:22:46 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo l...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 10:22:46 locali (08:22:46 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.9 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 1.4 km SE da P.zi Deneri (CT).

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.759 longitudine 15.031 (errore epicentrale 0.2 km)

profondità 4.5 km (errore in profondità 0.3 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Milo (CT) (8.6 km)

2) Sant'Alfio (CT) (9.9 km)

3) Zafferana Etnea (CT) (9.9 km)

L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 4,6 km e per questo motivo, nonostante la magnitudo modesta, il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione dei comuni etnei.

Una replica si è verificata pochi minuti dopo, precisamente alle ore 10.27 con magnitudo ML 2.1

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.76, 15.03 ad una profondità di 4 km.