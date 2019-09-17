SCOSSA TERREMOTO 3.1 A BRONTE
Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dall'Ingv a 5 km da Bronte. Il sisma è avvenuto alle 20.40 a una profondità di 5 chilometri. Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Adrano, Maletto e Biancavilla.
I DATI
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 17 set 2019 20:40:48
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 44' 28"
- Longitudine: 14° 53' 28"
# Zona: 7 Km Se Bronte (CT)
# Magnitudo Richter: 3.1 ML
# Profondità: 5.0 km
La scossa è stata seguita alle ore alle ore 20.52 da un altra scossa di magnitudo 2.5 è avvenuto nella zona: 7 km SE Bronte con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 14.88 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.
Non ci sono segnalazione al momento di danni a persone o cose.
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE