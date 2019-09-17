SCOSSA TERREMOTO 3.1 A BRONTE

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dall'Ingv a 5 km da Bronte. Il sisma è avvenuto alle 20.40 a una profondità di 5 chilometri. Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Adrano, Mal...

A cura di Redazione 17 settembre 2019 21:05

Condividi