SCOVATO IN FLAGRANTE: CITTADINO FOTOGRAFA ABBANDONO DI RIFIUTI A PATERNÒ

Nel pomeriggio di oggi, è giunta alla nostra redazione una segnalazione riguardante un ennesimo caso di abbandono selvaggio di rifiuti, questa volta avvenuto a Paternò, in via Balatelle, nella zona di Fossa Creta.

Un cittadino dal grande senso civico ha assistito alla scena questa mattina e ha prontamente documentato l’accaduto.

L’uomo ha fotografato un individuo che, dopo aver parcheggiato la propria utilitaria ai bordi della strada, ha aperto il bagagliaio del veicolo per scaricare un sacco di rifiuti, abbandonandolo su un cumulo di spazzatura già esistente.

L'abbandono di rifiuti, oltre a essere punito con una sanzione pecuniaria, può comportare anche conseguenze penali, secondo quanto previsto dalla legge. Tuttavia, episodi come questo evidenziano l'importanza di intensificare i controlli sul territorio per prevenire tali comportamenti incivili.

Il gesto del cittadino che ha segnalato l’accaduto è un esempio da seguire e dimostra come la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per proteggere l’ambiente e garantire il rispetto delle norme.

È essenziale che le autorità adottino misure efficaci per contrastare l’abbandono di rifiuti e prevenire situazioni simili in futuro.