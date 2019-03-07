95047

SCUOLA, 50 MILIONI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA. C’È ANCHE PATERNO'

Il Governo interviene nella lotta alla povertà educativa minorile e nel contrasto alla dispersione scolastica, stanziando 50 milioni di euro a favore di oltre 1000 scuole collocate in 292 aree del ter...

07 marzo 2019 19:47
Il Governo interviene nella lotta alla povertà educativa minorile e nel contrasto alla dispersione scolastica, stanziando 50 milioni di euro a favore di oltre 1000 scuole collocate in 292 aree del territorio nazionale considerate più a rischio.

A beneficiare del contributo saranno 95 comuni siciliani, tra i quali Paternò.

Per la provincia di Catania, i comuni selezionati sono: Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Mascalucia, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Pedara, Riposto, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia e Tremestieri Etneo

Le aree prescelte sono state selezionate in base a criteri quali: il tasso di deprivazione territoriale, il livello di disagio negli apprendimenti, lo status socio-economico delle famiglie di origine, il tasso di abbandono nel corso dell’ultimo anno scolastico, la presenza di alunni ripetenti, nonché i livelli di criminalità minorile.

