Scuola: al via da oggi le iscrizione online per il prossimo anno

Al via le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico, il 2021/2022. Le domande - spiega il ministero dell'Istruzione in un comunicato - potranno essere effettuate dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del Ministero dell'Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline.

Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva registrazione al portale, attiva già dal 19 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi è in possesso di un'identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.

Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Da quest'anno una nuova interfaccia grafica semplice e intuitiva e l'assistente virtuale 'Iolly' guideranno gli utenti nella compilazione della domanda. Sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione, sono poi disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell'iscrizione online. Un'App del portale 'Scuola in Chiaro' consentirà di reperire facilmente le principali informazioni su ciascun istituto. L'adesione alla procedura d'iscrizione online e' facoltativa per le scuole paritarie. L'iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell'infanzia.