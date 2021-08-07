SCUOLA, IL 14,87% DOCENTI NON È VACCINATO, IN SICILIA RECORD CON IL 43%

Oltre 4 insegnanti su 10 in Sicilia non sono vaccinati.Il dato è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. Complessivamente nel personale scolastico - docenti e altri...

A cura di Redazione 07 agosto 2021 20:47

Condividi