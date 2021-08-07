SCUOLA, IL 14,87% DOCENTI NON È VACCINATO, IN SICILIA RECORD CON IL 43%
Oltre 4 insegnanti su 10 in Sicilia non sono vaccinati.Il dato è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. Complessivamente nel personale scolastico - docenti e altri...
Oltre 4 insegnanti su 10 in Sicilia non sono vaccinati.
Il dato è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. Complessivamente nel personale scolastico - docenti e altri lavoratori della scuola - sono 217.870 i soggetti che in tutta Italia ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, pari a 14,87% del personale.
La settimana scorsa erano 220.605. Dai dati, inoltre, emerge che in cinque regioni/province autonome le persone in attesa della prima dose o dose unica supera il 30%. In particolare in Sicilia si arriva al 42,64%, nella provincia autonoma di Bolzano 37,4%, Liguria al 34,75%, la Sardegna al 33,11 e la Calabria al 30,96.
Il 45,73% degli studenti nella fascia 16/19 anni non hanno fatto prima dose, mentre nella fascia 12/15 il 76,88%,