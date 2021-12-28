SCUOLA, IL MINISTRO BIANCHI: “A GENNAIO SI TORNA IN PRESENZA, CON I FOCOLAI DECIDONO LE REGIONI”

Il 10 gennaio “si torna a scuola in presenza. Stiamo lavorando avendo assunto una responsabilità: si torna in presenza, ci vuole la responsabilità di tutti. Ma questo è il nostro obiettivo e questo fa...

Il 10 gennaio “si torna a scuola in presenza. Stiamo lavorando avendo assunto una responsabilità: si torna in presenza, ci vuole la responsabilità di tutti. Ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo”. Lo afferma a Sky Tg24 il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

“Laddove ci siano condizioni straordinariamente rilevanti ma isolate, i presidenti delle Regioni possono disporre delle chiusure, ma su casi straordinari e isolati, non diffusi e solo per il tempo necessario. Ma la nostra indicazione è: si torni in presenza”, conclude il ministro Bianchi.

L’allarme dei presidi

Nelle ultime ore era arrivato l’allarme dei presidi, che per voce del presidente dell’Associazione nazionale (Anp), Antonello Giannelli, chiedevano che “le competenti autorità sanitarie riconsiderino l’utilizzo a scuola delle mascherine Ffp2”.

“Mi è ben chiaro che in passato il Cts ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato – precisa Giannelli – ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione”.

“I ragazzi che utilizzano mezzi pubblici e dedicati – chiarisce ancora Giannelli – già dovranno indossarle per raggiungere le scuole. I numeri dei contagiati di quest’ultime ore ci dicono che la fascia dei più piccoli è ancora quella più colpita, probabilmente perché tra loro i vaccinati sono ancora troppo pochi”.