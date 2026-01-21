Scuole aperte dopo il maltempo, la protesta dei genitori a Paternò: “Alla Virgilio classi da asciugare, è sicuro riaprire?” Nella circolare si parla di locali inibiti fino a completa asciugatura

Paternò – Dopo la decisione di non disporre la chiusura delle scuole cittadine nonostante il maltempo delle ultime ore, la redazione di 95047.it ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni genitor...

Paternò – Dopo la decisione di non disporre la chiusura delle scuole cittadine nonostante il maltempo delle ultime ore, la redazione di 95047.it ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni genitori, che esprimono preoccupazione in merito alle condizioni di sicurezza di un edificio scolastico.

La segnalazione riguarda il Primo Circolo Didattico di Paternò, in particolare il plesso “Virgilio” di via degli Studi.

Secondo quanto riferito, mentre in diversi Comuni della provincia di Catania le scuole sono rimaste chiuse a scopo precauzionale per consentire verifiche approfondite sugli edifici, a Paternò – e nello specifico nel plesso Virgilio – le attività scolastiche si svolgono regolarmente. Da qui il quesito posto dai genitori: quali controlli sono stati effettuati e in quali tempi per dichiarare l’agibilità della scuola?

La segnalazione fa riferimento a una circolare interna nella quale, secondo quanto riportato, si parla della necessità di completare l’asciugatura di alcuni ambienti scolastici, con la conseguente temporanea non utilizzabilità di alcune classi. Un elemento che, secondo i genitori, farebbe presumere la presenza di infiltrazioni o acqua all’interno delle aule a seguito del maltempo.

Ulteriori timori riguardano lo stato strutturale di alcune classi, in particolare quelle con coperture già considerate fragili:

«Le classi che hanno il tetto con la rete sono state realmente considerate agibili?» scrivono alcuni genitori, definendo “inaccettabile” l’idea di una riapertura in assenza di rassicurazioni chiare e dettagliate.

Il timore espresso riguarda anche il tema delle responsabilità:

«Se dovesse succedere una disgrazia, chi se ne assumerebbe la responsabilità?».

Una madre sottolinea infine che non si tratta di capriccio né di allarmismo: il maltempo ha causato danni anche ad abitazioni recentemente ristrutturate e, secondo quanto segnalato, è quindi legittimo chiedersi quali possano essere state le conseguenze su un edificio scolastico che da tempo presenta criticità strutturali.

La redazione di 95047.it resta a disposizione per eventuali chiarimenti o comunicazioni ufficiali da parte dei commissari straordinari del Comune di Paternò o della dirigenza scolastica.