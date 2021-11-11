ALLERTA METEO: SCUOLE CHIUSE DOMANI 12 NOVEMBRE A CATANIA

Scuole chiuse domani, 12 Novembre 2021 a Catania e pure a Misterbianco.L'annuncio arriva direttamente dal Sindaco, Salvo Pogliese:Le intense piogge della giornata odierna, che si protrarranno, e l'all...

Scuole chiuse domani, 12 Novembre 2021 a Catania e pure a Misterbianco.

L'annuncio arriva direttamente dal Sindaco, Salvo Pogliese:

Le intense piogge della giornata odierna, che si protrarranno, e l'allerta ARANCIONE sulla Città, sentito il Prefetto, mi inducono a SOSPENDERE L'ATTIVITÀ DIDATTICA per domani, venerdì 12 novembre.

La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un'allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo.

Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni.

Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore.

Dopo quello dell'Aeronautica Militate è stato emesso pochi minuti fa pure il bollettino da parte della Protezione Civile che prevede per la giornata di domani, 12 Novembre 2021 allerta arancione nel Messinese e in parte nel Catanese.

NEL DETTAGLIO:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 12 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 12 NOVEMBRE 2021:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA E PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 12 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE,

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.