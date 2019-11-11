Scuole chiuse domani a Paternò ed a Catania.Dopo ulteriore consulto con la protezione civile il sindaco, Nino Naso, ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in un pr...

Dopo ulteriore consulto con la protezione civile il sindaco, Nino Naso, ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in un primo momento ci era stato comunicato che essendo allerta arancione sarebbero rimaste aperte.

La Protezione Civile ha emanato per domani, martedi 12 novembre 2019, un’allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale, valida dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Le province/zone interessate sono quelle del messinese orientale, alto catanese, siracusano e ragusano.

Emanata allerta arancione

Avendo ricevuto comunicazioni dalla Protezione civile di allerta meteo di livello rosso per la giornata di domani, il sindaco di Catania, Pogliese dichiara che d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e comunicatolo al Prefetto, ho disposto la chiusura delle scuole di Catania per la giornata di domani martedì 12 novembre.

Appena pronta l’ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del comune e diffusa agli organi di stampa. Viene anticipata sulla mia pagina per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare.