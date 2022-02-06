SECONDO IL NEW YORK TIMES LA RUSSIA E' PRONTA A INVADERE L' UCRAINA

La situazione in Ucraina diventerebbe sempre più critica a scriverlo il NYT.In base al quotidiano americano l’intelligence USA sarebbe certa che la Russia ha già accumulato al confine ucraino il 70% d...

In base al quotidiano americano l’intelligence USA sarebbe certa che la Russia ha già accumulato al confine ucraino il 70% delle forze necessarie per l’invasione militare. Una guerra “lampo” della durata di qualche giorno, per conquistare la Capitale Kiev, che avrebbe scenari umanitari catastrofici causando fino a 5 milioni di rifugiati nella sola Europa.

Le vittime causate da un tale conflitto, sempre in base a previsioni americane, sarebbero: 50 mila morti civili e 23 mila militari tra gli ucraini ed tra i 3000 ed i 10.000 soldati tra i russi. Vladimir Putin, secondo gli americani, non avrebbe ancora preso la decisione finale ma le finestre per il dialogo diplomatico con la Russia vanno col passare dei giorni diminuendo.

Sempre in base alle notizie riportate sul New York Times, l’amministrazione Biden avrebbe già informato sia parlamentari americani che i partner europei delle situazione altamente delicata in Ucraina.

FONTE