SEGNALATO A CATANIA PRIMO CASO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE, UN UOMO IN ISOLAMENTO AL SAN MARCO

Si trova ricoverato in isolamento nell'ospedale San Marco di Catania un paziente nel quale è stata riscontrato il 'Vaiolo delle Scimmie'.

A renderlo noto è il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 'G.

Rodolico - San Marco' Gaetano Sirna. "Martedì 5 luglio al Pronto Soccorso del presidio 'Rodolico' - afferma Sirna - si è presentato un uomo, rientrato da poco dall'estero, con sintomi che hanno fatto subito pensare ad un sospetto caso di malattia 'Vaiolo delle Scimmie'. Il paziente è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e trattato secondo i protocolli previsti in questi casi.

Dopo i primi rilievi è stato quindi trasferito e ricoverato nell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'ospedale San Marco - diretta da Arturo Montineri - e posto in isolamento". "La diagnosi, relativa alla presenza di virus Monkeypox - aggiunge Sirna - è stata confermata solo ieri, giorno 6 luglio, da esami di laboratorio.

Le condizioni cliniche del paziente sono discrete con quadro clinico tipico". "Tengo a precisare - conclude Sirna- che si tratta di un caso di importazione della malattia e quindi non di contagio avvenuto nel territorio etneo. La malattia, tra l'altro, si trasmette non per via aerea, come nel caso di altri virus come il Sars-Cov2, ma per contatti stretti".