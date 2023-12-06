SEGNALATO ALLA PREFETTURA UN GIOVANE DI PATERNÒ: TROVATO IN POSSESSO DI MARIJUANA NEL CENTRO DI BIANCAVILLA

La scorsa giornata i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno controllato le vie centrali di Biancavilla, ancora frequentate dai giovani nonostante l’arrivo di temperature meno miti.Attività di co...

La scorsa giornata i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno controllato le vie centrali di Biancavilla, ancora frequentate dai giovani nonostante l’arrivo di temperature meno miti.

Attività di contrasto allo smercio di stupefacenti tra giovani e controlli alla circolazione stradale, questo l’obiettivo primario dei Carabinieri della Stazione di Biancavilla in un servizio a largo raggio svolto grazie al supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, per incrementare la sicurezza, reale e percepita, della cittadinanza.

In particolare, l’attenzione dei militari si è concentrata sulle vie del centro e nello specifico Piazza Annunziata e Via Vittorio Emanuele, dove numerosi sono stati i posti di controllo effettuati così come le perquisizioni, veicolari e personali.

All’esito dei controlli, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 2 giovani, rispettivamente di Adrano e Paternò, fermati nella centrale Via Vittorio Emanuele, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, occultate sotto il tappetino della VW Golf sulla quale erano a bordo.

Numerose le sanzioni elevate per le violazioni al codice della strada, per scongiurare quelle condotte irresponsabili di guida che possono mettere a repentaglio l’incolumità di guidatori e pedoni.

Tra queste, due mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo poiché condotti da utenti della strada che non avevano mai conseguito la patente.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio sono state identificate 38 persone e controllati 18 veicoli.