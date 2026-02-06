Segnalazione a Paternò, buca in via Ludovico Ariosto: “Sotto c’è un vuoto enorme”, rischio per auto e moto
Una segnalazione giunta alla nostra redazione evidenzia una situazione potenzialmente pericolosa in via Ludovico Ariosto, a Paternò, dove al centro della carreggiata è presente una buca che potrebbe rappresentare un serio rischio per la sicurezza stradale.
Secondo quanto riferito dal cittadino che ha inviato foto e dettagli, il dissesto si trova subito dopo aver svoltato da Corso Italia, nel tratto compreso tra alcune attività commerciali della zona.
A destare particolare preoccupazione non sarebbe tanto la buca visibile, di dimensioni apparentemente ridotte, quanto ciò che si trova sotto l’asfalto.
“Il problema non è il buco in sé, piccolo, ma sotto c’è un vuoto enorme che dalla foto non si vede”, segnala il residente.
Un cedimento interno potrebbe infatti provocare un improvviso sprofondamento della sede stradale, con conseguenze gravi soprattutto per motociclisti e automobilisti in transito, specie nelle ore di maggiore traffico.
Si chiede un intervento urgente di verifica e messa in sicurezza, al fine di evitare possibili incidenti e ulteriori cedimenti del manto stradale.
