Segnalazione a Paternò: edificio al piano terra trasformato in zona franca per vandali

Paternò – Una segnalazione giunta alla nostra redazione denuncia la presenza di persone che, già da qualche giorno , entrerebbero nello stabile di via Luigi Rizzo a Paternò per compiere atti vandalici...

Paternò – Una segnalazione giunta alla nostra redazione denuncia la presenza di persone che, già da qualche giorno , entrerebbero nello stabile di via Luigi Rizzo a Paternò per compiere atti vandalici, agendo indisturbate.

Secondo quanto riferito, a introdursi nello stabile sarebbero sia adulti che ragazzini, presumibilmente cittadini del posto

Non è chiaro se vengano sottratti oggetti o materiale: qualcuno ipotizza che possano anche utilizzare i locali per nascondere cose.

L’ingresso interessato conduce esclusivamente al piano terra, che risulta disabitato e fa parte integrante del condominio. I piani superiori, invece, sono regolarmente abitati e vi si accede dagli ingressi condominiali di via Bellini e da quello posto di fronte alla villa comunale.

La segnalazione mette in evidenza una situazione di degrado e insicurezza che meriterebbe attenzione da parte delle autorità competenti.