SEGNALAZIONE: "ATTENZIONE UOMO A PIEDI SULLA SUPERSTRADA 121"

Nel pomeriggio di oggi, 25 Febbraio 2024, la redazione ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei nostri lettori riguardanti una situazione insolita lungo la Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Secondo le segnalazioni pervenute, accompagnate da fotografie che pubblichiamo, un uomo è stato avvistato mentre percorreva a piedi la superstrada, suscitando notevole preoccupazione tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena.

La visione di un pedone su una strada ad alto flusso come la SS121 rappresenta innegabilmente un rischio significativo sia per la sua incolumità che per quella degli altri utenti della strada.

Al momento, le ragioni che hanno spinto l'uomo a intraprendere questa pericolosa camminata lungo la superstrada non sono chiare, e neppure disponiamo di informazioni riguardanti la sua identità o le sue intenzioni.

Le autorità competenti sono state tempestivamente informate delle segnalazioni e sono attualmente impegnate nel coordinare interventi finalizzati a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Nel frattempo, si consiglia vivamente a chiunque incontri questa situazione di prestare massima attenzione.