Segnalazione cittadini – Foglie di palma sull’asfalto, pericolo per la circolazione a Paternò
⚠️ Segnalazione per gli automobilisti in transito a Paternò.
Nel corso della giornata di oggi, foglie e parti di palma sono cadute sulla carreggiata, finendo sull’asfalto e creando un potenziale pericolo per la circolazione nei pressi della rotonda di via vittorio Emanuele con il corso Italia.
Come mostrano le immagini, i detriti occupano parte della corsia, rendendo necessarie manovre improvvise per evitarli, soprattutto per motocicli e scooter, ma anche per le auto.
Al momento non risultano incidenti, ma la situazione richiede attenzione e prudenza, in attesa della rimozione del materiale e del ripristino delle condizioni di sicurezza.
Si invita chi percorre il tratto interessato a ridurre la velocità, mantenere le distanze di sicurezza e prestare particolare attenzione.
📸 Foto da segnalazione