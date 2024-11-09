SEGNALAZIONE DEI CITTADINI: DEGRADO E RIFIUTI SU VIALE KENNEDY

La nostra redazione ha ricevuto un'accorata segnalazione attraverso la rubrica Lo Dico a 95047, dove la signora Maria ci racconta una situazione di degrado urbano che da giorni sta affliggendo Viale K...

La strada, stando alle sue parole, è ormai da tempo invasa da rifiuti abbandonati, lasciati impunemente da individui che approfittano delle ore notturne per gettare sacchi di immondizia senza alcun rispetto per l’ambiente e la comunità.

“Buongiorno. Viale Kennedy da più giorni è così. Inciviltà cronica. Con il favore delle tenebre certi di non essere visti, ne approfittano per compiere questo scempio e buttare i sacchi", denuncia la signora Maria, che ha documentato la situazione con fotografie scattate ieri.

La speranza di Maria, e probabilmente di tanti altri residenti della zona, era che i netturbini intervenissero al più presto per ripulire l’area, ma purtroppo la situazione è peggiorata. “Pensavo lunedì lo porteranno via i netturbini… niente! Forse martedì… siamo a sabato e invece la spazzatura aumenta”.

La segnalazione della signora Maria evidenzia un problema non solo di inciviltà, ma anche di mancanza di sorveglianza e di intervento tempestivo nella raccolta dei rifiuti. È fondamentale che chiunque sia responsabile di questo comportamento venga individuato e che vengano adottate misure concrete per scoraggiare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Allo stesso modo, è essenziale che le autorità competenti rispondano con maggiore prontezza alle segnalazioni dei cittadini, garantendo così la pulizia e il decoro della città.

Invitiamo tutti i lettori a segnalare situazioni simili e a contribuire a mantenere l'ambiente in cui viviamo pulito e rispettato. La nostra rubrica Lo Dico a 95047 resta aperta per raccogliere le vostre storie e le vostre denunce, perché solo attraverso un impegno collettivo si può fare la differenza.