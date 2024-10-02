SEGNALAZIONE DEI GENITORI: MATERASSO ABBANDONATO DAVANTI ALLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII" DI PATERNÒ

La nostra redazione ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni genitori riguardante una situazione di degrado davanti alla succursale del II Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Paternò, situata...

Secondo quanto riportato, nell'area antistante l'ingresso dell'istituto sono presenti diversi rifiuti, tra cui spicca addirittura un materasso abbandonato.

I genitori, preoccupati per l'igiene e il decoro dell'area frequentata quotidianamente dai loro figli, hanno deciso di rivolgersi a noi nella speranza che, grazie al nostro intervento, la situazione possa essere risolta al più presto.

Auspichiamo che le autorità competenti si attivino per rimuovere i rifiuti e ripristinare il normale stato di pulizia e ordine nella zona, contribuendo così a garantire un ambiente sano e decoroso per gli studenti e la comunità scolastica. Continueremo a seguire la vicenda.