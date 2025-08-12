SEGNALAZIONE DEI NOSTRI UTENTI – PATERNÒ, DEGRADO E INCIVILTÀ SUL SAGRATO DEL CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI: “DOV’È IL SENSO CIVICO?”

PATERNO’ – Ancora una volta le segnalazioni dei cittadini riportano alla luce una situazione di degrado e maleducazione diffusa nel cuore della città. Dopo il caso del gattino morto e della sporcizia...

PATERNO’ – Ancora una volta le segnalazioni dei cittadini riportano alla luce una situazione di degrado e maleducazione diffusa nel cuore della città. Dopo il caso del gattino morto e della sporcizia tra via Prevosto Pulvirenti e via Vittorio Emanuele, nuove immagini — scattate ieri sera — documentano lo stato di incuria e inciviltà che colpisce un luogo simbolico e sacro: il sagrato del convento dei frati cappuccini, in piazza Largo Assisi.

Il cittadino che ha inviato le foto parla senza mezzi termini di “incivili parassiti di questo paese” che, soprattutto dal tardo pomeriggio e in particolare nei fine settimana, lasciano rifiuti e sporcizia senza alcun rispetto per il luogo e per la comunità.

“Dov’è il senso civico? Dove sono le istituzioni, dove sono coloro che dovrebbero far rispettare le regole? Neanche un luogo sacro riesce a far desistere chi sporca e degrada la nostra città”, scrive il segnalante, aggiungendo che questo episodio è solo uno dei tanti problemi che affliggono Paternò.

Il messaggio è chiaro: servono più controlli, più educazione civica e una risposta concreta da parte delle autorità per tutelare il decoro urbano e il rispetto dei luoghi pubblici.

(Foto fornite dal segnalante, scattate ieri sera)