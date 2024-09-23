SEGNALAZIONE DI DEGRADO A LARGO MUNICIPIO, PATERNÒ: UNA SITUAZIONE PERICOLOSA DA TANTI ANNI

Francesco, un nostro affezionato lettore, ci ha contattato attraverso la rubrica "Segnalazioni 95047" per denunciare una preoccupante situazione di degrado a Largo Municipio, a Paternò.Il problema, ch...

Francesco, un nostro affezionato lettore, ci ha contattato attraverso la rubrica "Segnalazioni 95047" per denunciare una preoccupante situazione di degrado a Largo Municipio, a Paternò.

Il problema, che sembra essere ignorato da più di cinque anni, riguarda una zona di notevole importanza per la comunità. Nella segnalazione, accompagnata da una foto, si evidenzia la presenza di una pericolosa buca sul marciapiede, coperta in maniera approssimativa da legno e blocchi di cemento.

Particolarmente allarmanti sono le condizioni strutturali e di sicurezza di quest'area, situata nei pressi del palazzo municipale e, soprattutto, della scuola Don Milani. La vicinanza con l'istituto scolastico rende ancora più urgente un intervento, considerando che ogni giorno centinaia di studenti e famiglie attraversano questa zona.

La segnalazione di Francesco riflette probabilmente il malcontento di molti residenti di Paternò, che sperano in un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per ripristinare la sicurezza e il decoro dell'area.