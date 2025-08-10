95047

SEGNALAZIONE DI DEGRADO: GATTO MORTO E SPORCIZIA NELLA SCALINATA TRA VIA VITTORIO EMANUELE E VIA PREVOSTO PULVIRENTI

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2025 10:12
Un episodio inquietante e una segnalazione di forte degrado è arrivata alla redazione di 95047.

Ieri pomeriggio, nella scalinata che collega Via Vittorio Emanuele a Via Prevosto Pulvirenti e Via Grimaldi, un cittadino ha rinvenuto il corpo senza vita di un gattino.

Resta da chiarire se l’animale sia stato vittima di un incidente o se sia stato ucciso intenzionalmente.

La zona, riferisce il segnalatore, versa da tempo in condizioni di scarsa pulizia e sicurezza. Tra i problemi evidenziati:

  • rifiuti e bottiglie di birra abbandonate con conseguente cattivo odore;
  • pulizia insufficiente da parte degli operatori ecologici;
  • scarso senso civico di alcuni cittadini;
  • frequentazioni notturne di gruppi che consumano alcolici, con episodi che generano allarme tra i residenti.

Il cittadino chiede che le autorità competenti diano priorità a questa situazione, predisponendo interventi urgenti per ripristinare il decoro urbano, garantire maggiore sicurezza e migliorare la vivibilità dell’area.

