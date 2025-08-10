SEGNALAZIONE DI DEGRADO: GATTO MORTO E SPORCIZIA NELLA SCALINATA TRA VIA VITTORIO EMANUELE E VIA PREVOSTO PULVIRENTI

Un episodio inquietante e una segnalazione di forte degrado è arrivata alla redazione di 95047.Ieri pomeriggio, nella scalinata che collega Via Vittorio Emanuele a Via Prevosto Pulvirenti e Via Grimal...

A cura di Redazione 10 agosto 2025 10:12

Condividi