Riceviamo una segnalazione per una anomala situazione che sussiste nella scuola dell'Infanzia Don Lorenzo Milani di Paternò, e precisamente nella sezione "G". Non siamo qui per fare retorica, o lanciare ingiustificati allarmi che servano a casse di risonanza per raggiungere la notorietà. No, non ci stiamo, in una classe frequentata da bambini dai 3 ai 6 anni, una situazione di pericolo può essere letale, il tetto di una classe nelle condizioni della foto che un attento lettore ci ha segnalato urge di approfonditi controlli e immediata sistemazione. Le opportune segnalazioni fatte al Comune e al Dirigente della scuola non hanno portato a nulla. Il problema resta, così come la consapevolezza che quando accade qualcosa di brutto inizia lo scarica barile. Noi denunciamo pubblicamente uno stato di pericolo persistente in una classe frequentata da piccoli scolari. Lo denunciamo a chi di competenza, alle autorità, ma soprattutto a tutti i nostri lettori che quotidianamente ci seguono e ci danno la forza di andare avanti. Lo dobbiamo a voi, ma soprattutto a chi non riceve le giuste risposte dagli Enti competenti. Lo facciamo con il piacere di dare un apporto significativo al miglioramento delle condizioni di crescita dei nostri figli. I bambini sono una risorsa, sta a noi educarli e proteggerli dalle insidie e dai pericoli.

Lo gridiamo davvero a gran voce: LA SICUREZZA DEI BAMBINI INNANZITUTTO !!!

SEGNALAZIONE UTENTI: LA SICUREZZA DEI BAMBINI INNANZITUTTO !!!!